Un poco de autocrítica

Creo que a Ramis le ha faltado un tanto de autocrítica , punto insuficiente a estas alturas para un equipo que necesita con urgencia ganar para salir de la cloaca donde lleva más de la mitad de la Liga. Llevamos semanas escuchando que hay que sumar de tres en tres si no se quiere que esto se convierta en otra pesadilla, y llega un rival directo y damos por bueno un punto cuando, excepción hecha de los primeros diez o quince minutos, el Almería tuvo en jaque a un equipo que tiene una de las defensas más lentas y al que pudo ganar si hubiera estado convencido de ello. Autocrítica porque no fue capaz de hacer que el equipo saliera enchufado, con lo que se estaba jugando, desde un principio, que lo hizo sesteando, no entendiendo aquello del mensaje de que "hemos llegado tarde al partido", cuando el partido se jugó a las 20.30, tiempo más que suficiente como para llegar bien despierto. Autocrítica por no reconocer la falta de intensidad de la defensa y los errores de bulto en la marca, en los dos goles del rival, que a buen seguro y tras ver el vídeo del partido, se habrá dado cuenta de que perfectamente podrían haber sido evitables. Autocrítica, porque él es el único que tiene la potestad de hacerlo, de colocar a Diamanká, un futbolista que a día de hoy, al igual que ocurre con Juanjo, seguimos preguntándonos qué vio en ellos Soriano para que la UDA los fichara. Autocrítica, no censurando la auto expulsión de Fidel. Autocrítica por renunciar a ganar el partido al quedarse con diez jugadores, minutos en los que vimos cómo el juego se ralentizaba, se perdía incluso tiempo en los saques de puerta o de banda, no entendiéndolo, a pesar de estar con diez, poniendo en juego el resultado de empate, ante un Zaragoza al que a poco que el equipo le hubiera apretado, las habría pasado canutas. No es momento de lamerse las heridas, pero si aprender que jugando en casa, con tu público a favor, hay que morir por conseguir los tres puntos en el área visitante, y no dar por bueno un empate, que al igual resulta insuficiente.