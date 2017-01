Por el ave y contra la 'Ley Mordaza'

Espero y deseo que estas líneas valgan para D. Gabriel Amat, excelentísimo Sr. Alcalde de Roquetas de Mar. En días atrás comentaba el Sr. Amat en los medios de comunicación "que la solución al tema del tren de alta velocidad no vendría por declaraciones en la prensa, que esto no era válido, que deberían venir mediante soluciones en los despachos". Señor Amat ¿En qué despachos?, porque creo que en sus despachos del que Vd. es un gran peso pesado y Vd. tiene tanta fuerza y, además se siente un gran almeriense, aunque no habiendo nacido en la provincia, pero son muchos años viviendo y es normal ese gran cariño por esta provincia y, Vd. como empresario ha triunfado como concejal también; y llegó a la alcaldía de Roquetas de Mar, el segundo pueblo más importante de la provincia y, hoy en día es Vd. Presidente de la Diputación. Sr. Amat lo único que pedimos algunos ciudadanos por estos medios, sin ofender a nadie, son las necesidades que reclama esta Provincia. Sr. Amat, hay una ley que aprobó su partido, en el que Vd. milita, la "Ley Mordaza" y Vd. lo sabe que también es Presidente del Partido Popular de Almería y, no podemos manifestarnos. Es complicado, menos mal que hay prensa diaria que nos deja escribir lo que creemos será bueno para esta Provincia. Sr. Amat para su pueblo también que es un pueblo agrícola y turístico de gran afluencia. Y a su pueblo Sr. Amat le están construyendo una Autovia para llegar a sus playas y centros urbanos de su pueblo en la costa, lo cual es muy necesario y me alegro como almeriense ya que era un freno para su turismo y desarrollo del municipio y, Vd. Ha luchado por eso.

Sr. Amat, hay un tema que su pueblo necesita que le eche una mano, es el tema de la Balsa del Sapo, ¿Por qué no le pega Vd. un empujón a través del Gobierno de la Nación, que como le dije anteriormente es Vd. una persona con fuerza?. Por favor Sr. Amat, no lo olvide Vd. Estos temas, ya que hemos tenido la suerte de haberse acercado a estos temas otras muchas asociaciones como por ejemplo la Cámara de Comercio, ASEMPAL, Sindicatos y otros muchos más. Dígale Sr. Amat a la presidencia de su partido que gobierna lo importante que es para Almería , que esta Provincia es la despensa agrícola de Europa, como Vd. bien sabe. Sr. Amat, no olvide esto que pedimos y que puede ser la salvación de Almería, tanto para la agricultura como para el turismo y, Vd. está en los dos sectores. Para terminar, como Vd. sabe actualmente los precios agrícolas están a unos niveles altísimos , pero motivado por situaciones meteorológicas adversas en otras zonas de producción como Italia, Marruecos, Turquia o problemas de virosis en algunos cultivos, pero esto tampoco es bueno por los males de otros, por eso no son buenas alegrías, son por poco tiempo. Pero por eso, en fin hay en la Provincia muchísimos profesionales que deben poner en valor la enorme potencialidad de esta gran provincia.

Salud y suerte.