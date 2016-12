El ave, un transporte necesario no solo para el agro

Nunca pensaría Almería qué una asociación cómo Coexphal, con estas iniciales de cosecheros exportadores hortofrutícolas de Almería, como así se llama, digan en prensa que el AVE no es necesario para el transporte agrícola de Almería con el objetivo de sacar los frutos y en lo que se viene pensando desde hace muchos años.

Una ilusión por la que estamos luchando de la mano de muchísimos almerienses, los cuales no son del sector agrícola, pero es verdad que la unión hace la fuerza y últimamente se está uniendo el empresariado de manos de Asempal y Cámara de Comercio, las cuales están reaccionando a esta necesidad imperiosa. Y como no, también todos los partidos políticos sin excepción, sindicatos agrícolas , sindicatos obreros y la gran mesa del ferrocarril que se ha creado para luchar fuertemente por esta causa. Además, se han repartido octavillas para poder concienciar al pueblo sobre esta causa.

Desde que se han atrevido a decir que este tren no es necesario, lo cual me indica que no se conoce muy bien el sector del transporte internacional dónde nuestros camiones recorren una media de unos 2.800 kilómetros y atravesamos unos cuantos países que nos avisan de la contaminación y de los peligros de la carretera por la cantidad de transporte. Evitaríamos una gran cantidad de contaminación y en esto mismo Bruselas es la que más nos llama la atención.

Desde la Asociación de Coexphal se atreven decir que el transporte no es válido para nuestra mercancía perecedera y además comentan qué este transporte sería usado más bien para el mármol, naranja y conservas. Yo preguntaría: ¿Dónde está el número de camiones qué cargan esta mercancía? Se podría contar con los dedos de la mano.

Cuando estos trenes llegan a destino solamente se descargan los contenedores y se reparten a los clientes, cómo son las plataformas de las grandes superficies y grandes distribuidores. Este trabajo se puede realizar lo mismo con camiones españoles qué alemanes, qué belgas, o que holandeses.

Tenemos que pensar que los conductores cuando llegan a estos países y tienen que hacer repartos requieren un gran esfuerzo para ellos, el cual repercute por supuesto en su cansancio y seguridad para las carreteras.

A las empresas de transporte que trabajan con muy pocos márgenes y hacen unas grandes inversiones, esto sería una gran solución porque el transporte de otros países a España estaría mejor pagado. ¿Tendrán que ver en todo esto los fabricantes de camiones, las petroleras, las empresas de seguros o incluso los bancos?, porque que si no, no llego a entender como la Asociación de Exportadores no apoya este proyecto ferroviario.

En días pasados hemos sido visitados por dos ministros del gobierno para apoyar el sí a la AVE. Espero que esta noticia no sea de retroceso para este proyecto, ya que no es solo para el negocio hortofrutícola, sino que esto abarca otros sectores como el turismo y otros tantos más.

También espero que reflexionen y que rectifiquen, que nos digan que ha sido una inocentada antes de tiempo. Salud y suerte.