Al borde del precipicio

Seamos sinceros, mi intención no era tratar este tema en este espacio esta misma semana. No porque no fuese preocupante, que lo es y mucho, sólo queda mirar la tabla clasificatoria. Pero ayer mañana, con el desayuno mediante, todo cambió. A bote pronto apareció delante de mis ojos un artículo cuyo contenido va un punto más allá de indignante. Paco Gregorio avisaba de la desidia de algunos jugadores en sus horas de trabajo como profesionales de la Unión Deportiva Almería. Por si la situación no dejaba de ser insostenible, ahora llega esto…

No es solo Marco Motta el que anda incrédulo con estas formas de actuar. A los que nos ponemos delante del televisor cada fin de semana para ver a nuestro equipo esto nos duele. Nos duele ver cómo nos hundimos cada vez más en el pozo. Nos duele ver cómo semana tras semana no llega esa reacción que llevamos esperando desde agosto. Nos duele ver cómo desde el club hacen una purga de jugadores favoreciendo a un tipo que no está dando resultados en su trabajo. No es una percepción subjetiva, a los números me remito. Duele ver cómo este equipo cuando no está sobre el verde del Juegos Mediterráneos parece un equipo de otra categoría. Un nivel al que estamos predestinados si la dinámica es la que es. Quizá no solo valga con un cambio de cromos. Vayamos más allá.

Todo esto hace pupa cada siete días, pero ¿sabéis lo que más duele? Leer que varios de esos profesionales que se ponen la camiseta de la UD Almería no lo dan todo en el campo. Ni siquiera en los entrenamientos. Que ni en este dantesco escenario son capaces de reaccionar y tirar de orgullo. Que la apatía y la desidia se han apoderado de ellos y parece no importarle la dirección que pueda tomar este barco. Un buque que salió a flote in extremis en Córdoba, pero que este año… Deseo y espero equivocarme.