¿es broma, no?

Ramis podrá ser el técnico que salve al Almería de la quema. Lo deseo, que quede claro. En esto del fútbol todo es posible, pero no lo veo claro. Su fichaje es, sin duda, un claro ejemplo de la nefasta política que desarrolla el club desde hace años. El argumentario de la desgana. De estar más pendiente de otras cosas que del propio fútbol. Me decía ayer mi padre que con quién ha empatado este... Y es verdad. Como futbolista, Ramis tiene una dilatada trayectoria, pero como entrenador es otro Salva Ballesta más... y ya critiqué en su momento que el Almería apostara por el exjugador del Málaga. Cuando Raúl Lozano se hizo cargo del puesto de director deportivo prometió a un técnico que conociera la Segunda División y, por ende, al Almería y mucho dudo que Ramis tenga eso que prometía el club. Es que, simplemente, no tiene ni experiencia. Dirigió unos cuantos partidos al Madrid Castilla, luchando en una liga de ascenso a Segunda División que no consiguió, y con anterioridad estuvo al frente del equipo cadete. Estamos ante un técnico que no reúne ninguna de las características por las que, en principio, iba a apostar el Almería. Así que Fran Fernández tendrá que esperar. El técnico del filial conocía la Segunda División y dio muestras de ello. Preparó cada uno de los dos encuentros que su equipo disputó poniendo de manifiesto su estudio del rival y también conoce a la plantilla. Y no ha servido para nada que se ganara fuera de casa o que se hayan enlazado cuatro puntos de seis posibles, empatando ante uno de los mejores equipos de la categoría, el Huesca. Hemos ido a buscar a Mahón lo que teníamos en el campo de la Vega de Acá. Dicho esto, como almeriense, le deseo a Ramis un futuro plagado de éxitos que comience con la salvación del Almería.