Por un buen funcionamiento de las opfh

Cada día se entienden menos las noticias que nos dan las organizaciones de agricultura almeriense y los sindicatos de agricultores en esta provincia, porque cogidos de la mano no nos explican de una vez por todas lo que es una OPFH de manera que todos lo podamos entender, esto es un tipo de ayuda con el cual parece ser que tendríamos acceso el sector agrícola, una ayuda que están alrededor de los 100.000.000 de euros y yo pregunto: ¿con esa cantidad podrían hacer los agricultores algo en la 35 mil hectáreas de plantaciones que tiene Almería?

Estos días se han reunido en Almería el director de productos y mercados agrarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y comentaron que los productores almerienses deben unirse para solicitar las OPFH de manera que así sean más fuertes a la hora de solicitar las ayudas.

La referencia que tenemos en otros países como Holanda que tienen menos organizaciones de este tipo pero son muchísimo más efectivas que las nuestras, creo que tendríamos que fijarnos un poco más para que las nuestras dieran los mismos resultados.

Las organizaciones más grandes que existen en nuestra tierra son primero la del sector del tomate, le sigue el pepino y a continuación el pimiento y la berenjena, que baja un poco en porcentaje de tonelaje igual que se equipara casi con el calabacín; esperamos y deseamos los almerienses que todo esto llegue a un buen fin y no nos olvidemos de los grandes problemas que tiene la agricultura almeriense con los grandes precios del agua, electricidad, gastos de reciclaje, los cuales todavía no se le han dado solución y otras tantas cosas más, las cuales debemos buscarle una justa solución.

Almería tiene unos grandes comerciales, unos grandes empresarios y, cómo no, unos grandes agricultores, por eso mismo esta tierra que día a día es más innovadora en cualquier tema necesario para el bien de ella, no pone ninguna clase de obstáculos. Por eso le pedimos desde estas líneas al Gobierno de la nación y a la Junta Andalucía que no olviden Almería ni por un momento. Espero que estas peticiones que aquí hacemos en estas líneas sean atendidas porque creo que son todas en beneficio de esta tierra almeriense y mirando siempre por el sector agrícola que tanto nos da.

Y hacemos un recordatorio a la señora ministra de Agricultura, la señora Tejerina que si está informada de los precios que hoy se están pagando en el 90% de los productos, nos debería dar una explicación, al igual que nos la dio cuando los precios estuvieron por encima de los límites; esperamos y deseamos que cuando el agricultor termine el año agrícola y haga sus cuentas le veamos la rentabilidad que ojalá sea todo lo buena que el sector merece. Sin más. Salud y suerte.