Algo está cambiando

El Almería está cambiando de nombres. Y eso me resulta prudentemente positivo. Es un giro hacia otro lado. No sé a donde lo llevará, pero al menos, es algo distinto. No se puede continuar en la dinámica que ha hecho que el equipo pase de ser un claro aspirante al ascenso a un claro favorito a luchar por la salvación. Y esa es la realidad. Y hay que cambiarla. No me ha gustado que se vaya Quique, pero sí me apetecía ver a un Almería con el centro del campo razonablemente renovado. Incluso se están haciendo progresos en la defensa. Y también me alegra ver que aunque se haya marchado el goleador del equipo, la secretaría técnica haya tardado un corto espacio de tiempo en reaccionar. Ya tenemos al sustituto, llega Caballero. Un delantero decente que llega para poner clase, pero, sobre todo, y si la temporada se lo permite, goles. El caso es que el Almería parece estar cambiando a pesar de que muchos han fijado sus obsesiones en Miguel Ángel Corona y en la decisión de situarlo como director deportivo. Claro está que todo lo que yo hablo hoy en estas líneas no va a reflejar la temporada del Almería. Fui demasiado optimista durante el primer año en Segunda División y al final terminé dando palos a diestro y siniestro. El año pasado ya fui algo más prudente y en este solo me voy a limitar a comentar ciertos aspectos. De los palos se aprende, pero creo que también es bueno no aventurarse. No me pagan por ser adivino, si no por hablar de lo que veo. Se trata de ser práctico. Y lo que veo, de momento, siendo totalmente empírico, me gusta. Ahora solo queda rezar para que lo que hay no se vaya. No me gustaría ver a un Almería por Pozo ni sin Fidel. Ya me pareció raro que dejaran marchar a Borja tras la buena media temporada que firmó. Aún queda mucho.