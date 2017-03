Tengo una camiseta de Iñaki Urdangarin

No hacía falta ser adivino para saber que la infanta Cristina no iba a poner ni un pie en la cárcel. Es más, la sentencia del Caso Nóos la libra de todo tipo de culpabilidad, absolución total. Lo que no le sirvió a la Pantoja, aquí sí prosperó y el marrón, como era previsible, iba a caer sobre su marido Iñaki Urdangarin, su socio, Diego Torres, y Jaume Matas. Ahora, que tampoco estos van a ir a prisión mientras recurren al Constitucional. Sin fianza ni historias.

Y aunque estos señores caminen libremente por la calle como si no hubieran roto un plato, las juezas, aunque hayan puesto todo tipo de atenuantes a la condena, dan por probado que se lo han llevado calentito.

Ahora el debate está en la calle. ¿Justicia? ¿Tomadura de pelo? ¿La camiseta de Iñaki Urdangarin? Sí, porque, por si alguien no se acordaba, el que fuera duque de Palma, antes fue una estrella de nuestro deporte, del balonmano, concretamente.

Con el Barcelona ganó la friolera de 52 títulos, entre los que hay ligas, copas de Europa, copas del Rey... Y por eso, al retirarse, el club le otorgó el honor de colgar su camiseta con su número. Y ahí está para su mayor gloria desde entonces. Y mira que hasta la Casa Real, mucho antes de ser declarado culpable, lo defenestró, lo apartó y lo desposeyó de todos sus títulos. Pero en el Barcelona no piensan hacer lo propio, por mucha sentencia que diga ahora que el señor Urdangarin no es el yerno perfecto que se vendía por aquel entonces. Se escudan en que aquel reconocimiento se le dio por méritos puramente deportivos e incuestionables. Ya lo que hiciera en su casa más adelante no es cosa de ellos. Como si le da por estrangular gatitos.

Supongo que es también una cuestión de coherencia, porque si en el Barcelona tienen que empezar ahora a tirar camisetas de jugadores condenados por defraudar a Hacienda, no hay gira asiática que pague tanta tela.