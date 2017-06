El candelero engancha

Almería, 15 de junio de 2016. Estimado Piñeiro, es lo que tiene estar en el candelero, que una vez que te ilumina es difícil volver a la sombra del escenario. Antes de hacerse con la propiedad del Almería allá por 2003 Alfonso García ya era un empresario de éxito, pero no lo conocían más allá de Águilas. Fue hacerse con el paquete accionarial mayoritario de la UDA y en apenas una semanas su nombre abría periódicos provinciales. Algo después, con el ascenso a Primera, de índole nacional. Pocas personas son insensibles al poder, la fama o el éxito, y esos atributos al presidente le ha gustado pasearlos por todos los palcos de España, sin olvidar el tour de fotos que se hizo en cada campo el año del primer ascenso con el once del equipo. Eso demuestra a las claras que si finalmente opta por vender le dolerá en el alma, porque más allá del negocio que pueda hacer, perdería el juguete que lo ha hecho sufrir y disfrutar. Y eso no te lo da la venta de lechugas.