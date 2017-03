Parecía que no iba a pasar nunca, pero ya apenas faltan un par de días para que se cumplan dos semanas desde que el bueno de Fernando Soriano fuera destituido como técnico del Almería. Lo curioso es que casi catorce días después, el equipo, con permiso de Fran Fernández, sigue sin entrenador.

¿Y esto a qué es debido? Pues vaya usted a saber, porque visto lo visto, en este cortijo no se puede dar nada coherente por sentado. Si el presidente le ha dado, no una, sino hasta dos semanas de gracia a Fernández es porque no tiene nada en cartera aún. Lo cual puede ser preocupante según el motivo para ello. ¿Podría ser que le haya pillado en bragas la destitución de Soriano? Aunque su fe en el maño era ciega hasta rayar lo esperpéntico, mucho sería que no llevara ya Alfonso García un tiempo sondeando el mercado. Porque nombres de entrenadores sonaron en su momento, pero de todos ellos nada se sabe ahora. Así que lo más probable, suponiendo que Alfonso sí contactara con gente al ver que la caída de Soriano era inevitable, que también es mucho suponerle, es que aquí no quiera venir ni Víctor Espárrago. Y que nadie esté dispuesto a intentar la salvación, cobrar sus honorarios y largarse en junio, lo consiga o no, es porque esos honorarios no deben ser muy elevados y la gente ni se molesta.

¿Y cuál es la solución para cuando no te quieres gastar ni un duro? Efectivamente, tirar de alguien de la casa. Y ahí es donde entra Fran Fernández, del que el presidente está esperando ver cómo responde. Y si a estas alturas todavía estamos dando palos de ciego, la cosa es para echarse a temblar.

En un solo partido, gracias a las buenas sensaciones que transmite y a que Fran Fernández nos cae bien, el presidente ya tiene el visto bueno de la afición. Una jugada maestra que le quita la presión de haber colocado un nuevo parche para salir del paso, alguien de la casa que sienta los colores, como ya pasó con Francisco y Soriano, pero fíjate cómo acabó la cosa.