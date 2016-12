El caso Puertas

Londres, 22 de diciembre de 2016. Estimado Navarro, ojalá tengas suerte en el Gordo de la Navidad y, si no te toca nada, al menos podremos decir que gozamos de buena salud. Al igual que Puertas, un jugador que ha pasado, en apenas 3 meses, de no contar nada a convertirse en clave. Su renovación es necesaria y espero que el club la aborde como corresponde y no trate al jugador de forma diferente por ser canterano y almeriense. Ahora bien, el de Benahadux también tiene que ser consciente de dónde viene y hacia dónde va. Al parecer su nuevo representante tiene una actitud chulesca que le impide ni tan siquiera sentarse a negociar con el club, dándole largas. Puertas quiere quedarse en el equipo de su tierra y quiere una renovación razonable. O eso entiendo. Su agente debería defender los intereses del jugador y no los suyos. Hay veces que los agentes juegan un papel clave, para peor, en las carreras de los futbolistas. Por eso espero que Puertas haga lo que él quiera, no lo que su representante diga. PD: ¡Felices Fiestas!