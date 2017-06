Los colores

Lo bueno de no casarme con nadie en cuanto a colores es que me puedo permitir chinchar a unos y a otros cuando me viene en gana. Y cuanto mas fanático es mi objetivo, más me divierto yo. Maturana es uno de esos aficionados, en este caso del Barcelona, que defiende todo lo que haya que defender, hasta lo indefendible. En esos casos, siempre encontrará la manera de, al menos, desviar la atención sobre todo lo malo que pudiera tener que ver con el equipo de sus amores.

Y Maturana es del Barca, pero podría decir que es más de Guardiola si cabe. Que Pep dice que España es un país autoritario, pues Maturana saca a colación la Ley Mordaza que nos impide subir fotos de coches de Policía a Facebook. Con lo que nos gustaba hacerlo. Creo que incluso podría justificar que Guardiola apedreara gatitos por diversión.

Maturana siempre me dice que la tengo tomada con el Barcelona. Que no hago más que hablar de que si Messi, Mascherano y otros tantos se lo han llevado calentito y han sido condenados por ladrones. Y siempre me señala: "Y qué pasa con Casillas, con Xabi Alonso... ". A lo que siempre le he contestado que no es mi culpa si daba la casualidad de que los trincones eran todos de la plantilla barcelonista y que hasta que no haya nada firme, poco iba a comentar. Pero que una vez llegado el momento, tendré unas palabras para todo jugador del Real Madrid que defraude, robe o delinca en cualquiera de sus muchas formas.

Pues ese momento ha llegado, Matu. A falta de juicio, Cristiano Ronaldo, como ya se venía oliendo, ha sido acusado por la Fiscalía de defraudar 14 millones a Hacienda. Supuestamente, pero a sabiendas, con sus off shore y sus entramados, como nos vienen acostumbrando. Parecía que se iba a escapar por la vía administrativa, pero para mi alegría (y sorpresa) no va a ser así. Así que ojalá que, si es culpable, pague, y pague bien, por lo que ha hecho. No por ser del Madrid o por ser del Barça, sino por ser un sinvergüenza, como lo son los otros, independientemente de los colores.