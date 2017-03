Supongo que un hito en el devenir de todo viejoven que se precie es cuando tu agenda de teléfonos empieza a llenarse con los contactos del fontanero, del tío del gas, del pintor... Porque ya han pasado unos cuantos años desde que compraras todos aquellos electrodomésticos y ahora es cuando empiezan a cascarse al mismo tiempo. ¿O qué pensabas? ¿Que te iban a durar toda la vida? Y aunque de pequeño tú creyeras que Emilio, el electricista, era de la familia y que ya entraba como Pedro por su casa antes de que tú nacieras, seguramente a tus padres les costó sangre, sudor y lágrimas llenar aquella vieja agenda. Tras sufrir un sinfín de averías, desperfectos y reparaciones y después de un largo proceso de ensayo/error se forjaron su equipo de confianza, que ya sabes que no te va a fallar, que no sientes que te está timando con cada factura y que no te va a dejar toda la casa oliendo intensamente a sobaco.