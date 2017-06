El crío de la calle Melilla

Con la timidez típica de un chaval de 15 años me estrechó por primera vez la mano Carlos Marín Tomás en una calurosa mañana de julio de 2012. A pesar de haber sido vecinos zapilleros de toda la vida, quizá el ser de distintas generaciones impidió que hubiésemos hablado antes en persona. Lo hicimos gracias a su hermana mayor, Kye, que me dio el número de teléfono del jovencísimo guardameta. Nos sentamos en la terraza del Delfín Verde, en el Paseo Marítimo, y hablamos durante poco más de veinte minutos sobre su experiencia en la cantera del Atlético Madrid, donde llevaba ya un par de temporadas. Como es normal para un crío de esa edad, se mostró algo cortado en ocasiones ante mis preguntas, pero sus respuestas, más o menos extensas, siempre fueron coherentes. No era el típico joven al que se le subiese a la cabeza eso de pertenecer a uno de los mejores clubes del mundo y, además, haber defendido la portería de las categorías inferiores de la selección española. Recalcando su faceta de internacional, Premio a una buena progresión fue como titulé aquel reportaje al guardameta zapillero en nuestro primer encuentro. Tras años más tarde, en junio de 2015, Carlos y yo volvimos a citarnos en el restaurante en el que le hice la primera entrevista. Ya era menos niño, llevaba cinco años en Madrid y eso se nota. Aún así, seguía manteniendo ese deje tímido que ponía de manifiesto su humildad. Ese curso jugó la Champions League juvenil y fue convocado por Simeone. Merecido descanso en casa fue el titular de mi página en aquella ocasión. Para no perder la costumbre, este pasado lunes volvimos a vernos en el Delfín Verde, para hacer un balance de esta temporada, para hablar de su renovación con el Atlético hasta 2020. Me encontré con un Carlos menos tímido, un hombre hecho y derecho, pero la sencillez y la modestia natural que atesora siempre me harán verlo como el humilde crío de la calle Melilla que cada par de años me cuenta, frente a la playa de nuestro barrio, como se acerca a su sueño.