Me declaro culpable

No diría que mi vida es una montaña rusa precisamente. El momento de más suspense del día llega cuando saco la basura. ¿Y a qué hora lo hago? A la que me viene bien. Salgo por el portal, cabeza al frente con cara de que la cosa no va conmigo y el cuerpo como pantalla para que no se vea mucho la bolsa. El camino hasta el contenedor lo hago en plan espía, arrimándome a la pared, pasando por detrás de farolas, papeleras o maceteros. Todo un artista del crimen. Sé que está mal y no me enorgullezco de ello. Lo de ayer mismo fue de pena de cárcel. La tontería se me quitará de un plumazo cuando me multen con 750 euros por no respetar los nuevos horarios para depositar los residuos. Pero antes tendrán que pillarme, porque si se va a ir detrás de los que tiran colillas y chicles al suelo, de la señora que sacude la alfombra en la ventana o del concejal que habla por el móvil al volante, la Policía Local tiene mucho trabajo por delante.