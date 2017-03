¿A qué se dedicaban antes?

Esta semana hemos escuchado a dos jugadores del vestuario rojiblanco, cuando se le ha preguntado sobre lo que ha cambiado en apenas dos semanas Luis Miguel con relación a lo que hacía Fernando y no deja de llamar la atención de que ambos han coincidido en la misma palabra "intensidad", palabra que no se cansó de repetir hasta la saciedad precisamente Soriano, cuando hablaba del ADN de su equipo. Si ahora, con Ramis, hay intensidad en los entrenamientos -ya se dice que se juega como se entrena- ¿qué hacían hasta hace un mes los jugadores en las sesiones preparatorias? Posiblemente haya quien culpe al de Alfamén sobre esa falta de intensidad del grupo, pero también hay que señalar al clectivo porque solo ellos son los que pueden poner más o menos intensidad a la hora de trabajar. En su día ya ese aspecto lo denunció precisamente en esta páginas Paco Gregorio, y casi que tiene que pedir asilo político en otra ciudad. También lo dijo Marco Motta, a los pocos días de llegar, cuando manifestó que le sorprendía cómo entrenaba el equipo, con lo que se estaba jugando. Y es que mucho me temo que con Fernando estaban más a gusto y ahora ha llegado un entrenador, que precisamente no puede presumir de conocer al grupo, y en cuanto les ha puesto las pilas, los propios futbolistas lo han reconocido. Y han reconocido algo que todos veíamos, algo que no llamaba la atención y que parecía que éramos los malos de la historia, porque lo decíamos: el equipo no compite como debería, con lo que se está jugando cada fin de semana, pero decir eso estaba, por lo visto, mal dicho, pero era una gran realidad de la que, ojalá, no nos tengamos que acordar allá por junio, porque precisamente por esa falta de competitividad, muchos puntos se le han ido que nunca jamás volverán, puntos que pueden suponer la permanencia en la LFP. Y claro, el aficionado de a pié, cuando escucha decir que ahora se trabaja con más intensidad, se hace precisamente esa pregunta: ¿cómo se trabajaba antes?