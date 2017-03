Las grandes lecciones no se reciben en clases magistrales. Viernes pasado. Arena Cugir. Mada Bercea, ex del Aguadulce, La Cañada y Oriente, calentaba con el Osorhei, su nuevo equipo, y que ese día jugaba en el feudo del Metalurgistul Cugir, equipo de la tercera rumana. A unos metros colgué en una valla la bandera rumana y una de España con el escudo del Oriente y la bonita palabra 'Almería'. De repente, se acercaron más de diez recogepelotas. La escena no era habitual para ellos y empezaron a interesarse sobre qué hacía un español allí. Inmortalizamos el momento y regresé a mi asiento. Entonces me rodeó otra decena de niños diferentes. Más de lo mismo. Espero que Mada no llegue hasta estas líneas porque en mitad del partido tuve que dividir mi atención entre el encuentro y la conversación con los pequeños. No todos los días había un español allí y no quisieron desaprovechar la novedad. Y, sea escrito de paso, rara vez se siente uno el centro de atención. Entonces llegó el descanso, se fueron esos niños y vinieron los recogepelotas del principio. Daba igual que no fuesen ganando, ellos querían estar en la grada con el español. Mada, por segunda jornada consecutiva, adelantó a los suyos y los chavales, del equipo contrario, aplaudieron. Pero la lección llegó unos instantes después cuando igualó el Cugir. Uno de ellos, Sergiu, cogió el móvil y puso en el traductor 'este doar un joc' ('esto es sólo un juego'). ¡Un niño de once años afirmando que no me pusiese triste, que un 1-1 estaba bien para irnos los dos contentos y que lo importante era disfrutar todos del fútbol! ¡Un niño de once años dando una lección! Una lección a aquellos que sólo piensan en ganar en el fútbol base. No me quedó más remedio que regalarle un polo del Oriente, a pesar de que ello suponga recibir decenas de invitaciones al Facebook de los niños de Cugir. Acest joc uneste oameni.