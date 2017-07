El ejemplo a seguir

La Segunda A premia el trabajo bien hecho. Ni siquiera el Levante, con una interesante plantilla, podría haber triunfado como lo hizo si no hubiese articulado un método de trabajo estajanosvista y una filosofía basada en la continuidad, que a la postre le permitió sobresalir por encima de la media en una categoría marcada por la igualdad máxima. El Girona, a una escala más baja, basó su éxito en la referida continuidad, en creer en una fórmula por encima de los fichajes. La plantilla del Girona que acaba de ascender en poco o nada se asemeja a la que estuvo a un paso de la gloria hace dos temporadas, si bien la clave reside en que no dejaron de operar bajo un mismo concepto. La UDA ha mostrado durante varias campañas un sello propio, mejor o peor, con un planteamiento más o menos claro en cuanto a los fichajes y a la planificación. En las últimas campañas se perdió por el camino cualquier atisbo de idea preconcebida para pasar a la improvisación, provocada eso sí por los malos resultados que precisaban de soluciones urgentes. En realidad, era como la pescadilla que se mordía la cola. Aun así, se sigue conservando la LFP. Nadie puede pensar que un club modesto como la UDA no iba a pasar por diferentes vicisitudes durante 15 años seguidos en la élite, piedras en el camino no faltaron, incluso se ha tocado fondo, pero es hora de volver por la senda que hizo feliz a una afición que se ha consolidado en medio de la tormenta. No voy a analizar si son grandes porteros los nuevos rojiblancos, René y Fernando, o si Mandi va a aportar más o menos, junto a los que permanecen. Tampoco voy a pedir lo que siempre, un gran jugador por línea. Lo que solicito es una filosofía en la que creer, un trabajo laborioso y una disciplina dentro y fuera del campo porque al final, por muy buenos jugadores que se fichen, el saber a lo que se juega y el orden determinan el éxito o el fracaso. El porqué de tanto triunfo de exrojiblancos en otros conjuntos puede que tenga su explicación. Al final, dos y dos son cuatro.