El examen de fran fernández

En este maravilloso deporte llamado fútbol no hay lugar a la memoria. Más aún cuando eres entrenador. Todo aquel que eligió esta profesión es conocedor que el mismo día que firma su contrato está a la vez firmando su finiquito.(Imagínate si tu presidente es Alfonso García). Las buenas sensaciones que dio el equipo en Lugo sacando su primera victoria fuera, unido a que Fran Fernández es natural de Almería parece sumar puntos a su favor para hasta final de curso. Es así que el técnico se enfrenta a su examen más importante. Ante su afición y con el gran premio que supondría ganar y mantenerse en el cargo. ¿Será capaz la UDA de ser regular? Es la gran incógnita. La victoria en Lugo se antoja como un punto de inflexión. Azeez volvió a tener protagonismo, Ximo actuó de central con un buen rendimiento, Kalu Uche debutó… Alicientes hay de sobra para esa calidad se convierta en regularidad. Para medir al equipo en el Mediterráneo aterriza un Huesca que se acerca a los puestos de play off. Llegan escalando posiciones en la tabla. El equipo de Anquela tiene muy claro cual es su primera misión cuando juega fuera. No encajar goles. A partir de ahí intenta salir al contraatque y aprovechar sus ocasiones. No verán ustedes un equipo que intente ser protagonista con balón. Líneas juntas, mucho trabajo en la zona medular y aprovechar la velocidad en bandas. Desde la lesión de Jiménez, Herrera ha defendido la portería con buena nota. Carlos David e Iñigo son los encargados de dar esa solidez defensiva. Sin Camacho por lesión, es posible que Aguilera y Melero actúen en esa posición. Aguilera más cerca de los centrales y Melero encargado de poner fútbol. Ante tanto corsé futbolístico, el entrenador deja mayor libertad a los extremos. Parte fundamental en este equipo. Vadillo y Samu Sáiz "vuelan" en busca de la portería contraria. A ellos hay que sumarle a Ferreiro. Borja Lázaro se reparte minutos con el recién llegado Vinícius Araújo.