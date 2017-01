El farmacéutico

Elel Boticario, pero si a la botica la llamamos farmacia no puede tener rebotica que es lo más útil que han tenido las Boticas en su larga historia y que es lo que más bonito de las mismas. Y ya me "he metido en un jardín" que es lo que yo quería.

Recuerdo el paraje del Boticario de cuando era del ICONA o algo así, entonces decíamos del Estado, y en sus proximidades había miles y miles de claveles, y aquello sí que parecía un jardín. Hasta recuerdo los pinos que me conseguía allí para la Navidad, procedente de los aclareos de los montes. Ecología pura!

Con el devenir de los tiempos desaparecieron los claveles y lo del Estado, pasó a ser no sé de qué Administración, y con los fastos "del 2005" pasó a ser un magnífico y creativo parque. Y luego se convirtió en el lugar de esparcimiento y solaz que es ahora. Quizás habría sido bueno aplicar los predicados de Günther Kunkel y haber construido uno de sus jardines del desierto.