La final de los señores

Qué bueno es Rafa Nadal, sólo se me ocurre decirle: ¡Viva la madre que te parió! Ah, y otra cosa: ¡Vamos Rafa! El mejor deportista actual de España, junto a Pau Gasol, está dando una nueva lección tenística en Australia. Ayer me pilló en el gimnasio su semifinal, mezclaba los ejercicios de rehabilitación con gritos y hurras por los puntos del manacorense, que vuelve a ser ese leopardo dentro de la pista, que se desenvuelve con habilidad felina. Le ha costado Dios y ayuda recobrar su mejor nivel. Bueno, de hecho, no es el tenista joven y descarado de antes, los años no pasan en balde. Le cuesta unas décimas de segundo más llegar a las bolas, lo que se traduce en errores no forzados por la precipitación. Eso sí, ahora saca mucho mejor y sabe manejar menos los tiempos en pista rápida. Pero si por algo enamora Rafa Nadal a toda España es por su humildad, su comportamiento exquisito y su educación. Escuchar las rueda de prensa del tenista es aprender, es como ir a la escuela y sentarse a escuchar a una persona que produce tremenda admiración. Nunca pone una mala excusa, jamás habla de los árbitros, en la vida me lo imagino criticando a un compañero. Es un ejemplo, uno de esos deportistas que tienen la suerte de haber caído en un deporte señor como es el tenis, alejado de las malas maneras y las mentiras que rodean al fútbol. Su rival en la final que el mundo entero quería, Roger Federer, es de su misma estirpe. Rafa no se ha cansado de quitarle Roland Garros al suizo, fue su mosca cojonera en los mejores años de los dos, lo que no ha impedido que sean buenos amigos, algo que genera más grandeza en el deporte de la raqueta. Gane o pierda Nadal, el tenis es quien más ha ganado teniendo frente a frente en Australia a dos maestros. El domingo será un día para disfrutar, para sentarse delante del televisor a admirar un partido que ejemplificará los verdaderos valores del deporte.