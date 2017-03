Ni frío ni calor

Almería, 16 de marzo de 2016. Estimado Piñeiro, cojo el guante de tu despedida para desearle a Ramis toda la suerte del mundo, pero igual con eso no es suficiente. La impresión en rueda de prensa no fue nada impactante, habló de generalidades y poco más, consciente de que quizá el estilo que promulga no pueda implantarse en este Almería. Eso es lo de menos mientras lleguen los resultados, que ahora es lo que importa. Por si no fuera suficiente tendrá que lidiar con el recelo que en bastantes sectores de la afición ha despertado su fichaje, al no comprender que el club pasara de buscar un técnico experimentado a traer todo lo contrario. Para ese viaje ya estaba Fran Fernández, que lo hizo de notable. A todo eso hay que añadir el preocupante hecho de que el equipo (contra Lugo y Huesca pudo constatarse) se cae físicamente en las segundas partes. En 13 jornadas veo difícil que eso pueda solucionarse a la par que se obtienen resultados. Ojalá Ramis nos tape la boca; yo me mojo ahora.