El fútbol no tiene sentimientos

Alfonso García vino a decir que mantuvo a Soriano en el banquillo tal vez demasiado, coincidiendo con la mala racha de resultados del equipo y que no terminaban de reaccionar por su "hoja de servicio".En el fútbol actual los sentimientos hay que dejarlos al margen. Precisamente eso acabaró pasándole factura a un Soriano que quiso apoyarse en ese vestuario de jugadores que eran algo más que futbolistas en el campo, nada bueno ni para él ni para el equipo. El presidente reconoció lo que la afición no entendía, cuando a gritos, pese al cariño y respeto que le tenían a Soriano por su dedicación, compromiso y entrega a un escudo, a unos colores y a una ciudad, lo mantuvo contra viento y marea, perjudicándose él mismo y el equipo. En el fútbol solo mandan los resultados. Si ganas partidos y sumas puntos, eres un fenómeno. Si no, todo se te vuelve en contra. El propio Alfonso García, sorprendido por la reacción del equipo, se pregunta cómo siendo prácticamente los mismos jugadores que hace un mes, ahora saben jugar al fútbol y se les ve otro carácter en el campo, y antes no daban pie con bola y eran un auténtico desastre. Hay dos cosas muy claras: la primera, que el corazón y los sentimientos le jugaron una mala pasada a Soriano. La segunda, que da la sensación de que los futbolistas, a tenor de los comentarios y lo que han ido diciendo en las últimas semanas, ya no creían en la idea de Soriano porque no llegaban los resultados y cuando eso no acompaña, es evidente que algo no funciona. Confiemos que ese crédito de más que Alfonso le dio a Fernando no acabe pasándole factura al equipo, ya que se fueron muchos puntos que ojalá no sean necesarios para seguir en la LFP. Tanta culpa para lo bueno como para lo malo la tiene Soriano como los jugadores, porque son ellos los que juegan, los que no se cansaban de decir que echarle "huevos", pero en el campo no se veía ese discurso traducido en intensidad. ¿Por qué ahora sí y antes no? Solo el vestuario tiene la respuesta.