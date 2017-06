Os lo merecéis todo por el fútbol!", espetó Alfonso García esa madrugada histórica del 20 de mayo de 2007 desde el autocar descapotable. Estaba eufórico. Ilusionado por el fútbol. El pasado 5 de abril, diez años después, habló para los medios en el césped del Mediterráneo: "Vamos a dejar unas cuantas semanas y cuando estemos salvamos daremos primicias". ¿Se refería a una posible venta del club? Esa de la que ha ido informado este diario desde entonces. Se refiriese a lo que se refiriese, el equipo ya está salvado y la entidad de la Vega de Acá no ha dado ninguna primicia. Aunque parece que las negociaciones con los inversores asiáticos se han enfriado en los últimos días, se atisban dos escenarios. Una, con la posible venta del club. Otra, con la familia García al frente del barco otro curso más. El que suscribe no es partidario de esos grupos extranjeros que utilizan el fútbol como una herramienta para alcanzar otros objetivos. Se vio con el jeque del Málaga. Al principio, todo parecía pintado de rosa, con fichajes de renombre y sintiéndose un grande de Europa. Cuando al señor Al-Thani le pararon los pies y le frenaron sus proyectos extradeportivos en la zona de Marbella, la situación deportiva viró. Alfonso García es consciente de estos casos, que, incluso, pueden llegar a llevar a la desaparición del club y no quiere vendérselo a cualquiera. Porque ofertas ha tenido en todos estos años. Sin embargo, quizás peor que este tipo de inversores es la desgana de la UDA en el último lustro, excepción del ejercicio con Javi Gracia. Esa ilusión del "todo por el fútbol" ya no está. Prueba, echarse a un lado para el nuevo cargo que le dio a su vástago. ¿Se va a tropezar por enésima vez con la misma piedra o no se va a profesionalizar el club, limpia del vestuario incluida? El fútbol tiene que ser lo más importante. Y sin ilusión, eso es imposible.