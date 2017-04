Un 9 con gol y huevos

Quique no es el futbolista más rápido del Almería. Ni el más hábil. Ni el de más talento. Tampoco tiene más clase que la media, pero cuenta con algo que llega a suplir todas esas carencias, tiene gol y le sobran huevos. Y con eso me conozco yo a algunos que han triunfado como pocos en esto del fútbol (léase Filippo Inzaghi o el propio Raúl González Blanco). Y al Almería -y a cualquier equipo- le hacen falta jugadores de este estilo. Ya dije hace muchas columnas que Quique me había ganado. Entre sus virtudes se encuentra la de estar en el sitio, pero, sobre el resto, tiene un remate de cabeza demoledor. Y eso le está dando un caché en la categoría que, casi con toda seguridad, le está asegurando años de contrato en la Liga de Fútbol Profesional. Ojalá el Almería tuviera 11 'Quiques', seguramente no estaría sufriendo tan abajo a estas alturas de temporada. Me comentaba hoy los números de Quique. Está cerca de igualar los goles de la pasada temporada y podría ser el tercer futbolista del Almería que supera los 15 goles en Segunda División. No son veinte y tantos de Charles y Ulloa, pero aquellos equipos eran distintos, y mucho. Este Almería no juega demasiado al fútbol, así que el mérito está en aprovechar lo poco que llega arriba. Y eso lo lleva haciendo dos temporadas consecutivas Quique. No se trata de comprar, aquí cada uno ha hecho por sí mismo. El Almería ha tenido delanteros con clase, como Negredo; otros que han sido puras bestias, así era Ulloa; y también han pasado por el club jugadores que han tenido su año, como es el caso de Charles. El Almería no puede quejarse de cómplices, Pozo, Fidel o el mismo Puertas han aportado su granito de arena en forma de asistencias e incluso de gol, pero si hay alguien que le está dando puntos al Almería, ese está siendo el 9 del equipo.