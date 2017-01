La gran anormalidad

Almería, 26 de enero de 2017. Estimado Piñeiro, la explosión de indignación colectiva vía redes sociales es normal viendo la trayectoria del equipo. La afición ha dicho basta porque no comprende nada y es imposible que pueda hacerlo porque la UDA no está estructurada como un club al uso. El invento de la Comisión Deportiva está haciendo más daño del que se aprecia. Ahí tienen voz presidente, director general, entrenador y ojeadores, pero VOTO solo el primero. No solo se habla de fichajes, también de la forma de juego del equipo y la conveniencia de que actúen unos u otros en función a veces de parámetros extradeportivos. He llegado a la conclusión personal de que si Soriano sigue al frente es porque no le importa asumir en sus alineaciones los postulados de Alfonso García (ya se sabe dónde acaban quienes le llevan la contraria). Si sigue esta deriva no le quedará otra salida que presentar su dimisión irrevocable... Y seguir ordeñando la vaca en otro puesto.