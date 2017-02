Unos jóvenes Tom Cruise y Demi Moore protagonizan junto al imprescindible Jack Nicholson la película Algunos Hombres Buenos, de 1992, en la que también aparecen Kevin Bacon o Kiefer Suntherland. Se trata de un drama judicial con temas como la justicia de los consejos de guerra, honor, orgullo militar, traiciones y dignidad humana. Es una película magistral en la que existen dos bandos, cada uno movido por sus convicciones. Uno se mueve por la disciplina castrense y se ampara en ese anticuado modelo para justificar sus actuaciones. El otro, el de los jóvenes que creen en la justicia por encima de todas las cosas, aunque ello suponga ir en contra de los intereses del propio ejército del que forman parte. No por ser tradicional se es mejor o se es más bueno. Al contrario. Quizás la tradición es lo que lleva al ejército por el mal camino… En el Almería tendríamos algo parecido. Soriano aprovechó el mercado invernal para hacer limpia de ese grupo de jóvenes que no comulgan con su estilo. Hay quien ha aplaudido esta medida puesto que entienden, no sin razón, que un vestuario dividido perjudica al equipo. Pocos se pararon a pensar que quizás el bando bueno es el que ha acabado fuera del Almería. O, mejor dicho, el peor bando, el malo, es el que sigue aferrándose al club, impune, como el personaje de Nicholson en la película. Quizás deberíamos plantearnos si el bando que se queda en casa es el que siempre anda dividiendo el vestuario. Un bando que ha cortado cabezas de entrenadores a su antojo, que ha minado la moral de un buen puñado de futbolistas y que, por ende, se ha cargado por el camino una serie de proyectos que, sin ese bando de por medio, quizás habrían triunfado. Nunca lo sabremos, pero como dicen en la película: "El honor no es sólo una pegatina en el hombro". No han sido pocas las voces que han advertido a Alfonso García del peligro de dejar el club en manos de esta gente. Su tiempo ya pasó, y es hora de que el club tenga savia nueva y suelte el lastre que lo atenaza, sobre todo en el último lustro…