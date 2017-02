Es hora de asumir riesgos

Es el momento de empezar a asumir ciertos riesgos. El calendario avanza a una velocidad vertiginosa y cada vez quedan menos jornadas, por lo que evidentemente son menos los puntos a sumar. De nada empieza a servir ya a estas alturas de temporada el pensar en protegerse. Mucho me temo, habida cuenta de la llamada de Igor Engonga esta semana para trabajar con el primer equipo, que Fernando Soriano está preparando una estrategia de protección. No quiero decir con esto que Engonga, el central del filial, podría tener sitio en la convocatoria, o al igual sí, pero si lo ha llamado ha sido para trabajar con defensa de tres centrales. Después de haberse disputado 25 jornadas de liga, no sé si es demasiado tarde ya o no. Sólo el tiempo nos lo dirá, pero a estas alturas, pensar en protegerse... No sé. Un punto en Tenerife, sería tan malo como el que se sumó la semana pasada frente al Girona. El equipo necesita ganar, sumar de tres en tres para, cuanto menos, salir de la zona de descenso y ahuyentar los fantasmas del nerviosismo del vestuario, fantasmas que los propios jugadores han atraído habida cuenta de los malísimos resultados que hasta ahora ha ido cosechando el equipo. Encerrarse o no en el estadio para trabajar aislados debe de dar su fruto esta semana. Soriano trata de esconder la estrategia a emplear frente a un equipo que, a tenor de sus números, está en un gran momento -qué envida, con 38 puntos-, y no quiere que nadie sepa cuál va ser el plan de los rojiblancos en Tenerife, donde hasta el propio Alfonso García ya le ha pedido que de una vez por todas hagan todo lo posible por empezar a ganar fuera de casa, porque de lo contrario, mucho creo que se teme lo peor. Al igual, como ya hizo la temporada pasada, opta Alfonso por echar mano a la chequera e incentivar económicamente al grupo por conseguir ganar fuera de casa. Al igual con esa motivación extra, se aplican un poco más, como ya ocurriera la temporada pasada donde el equipo fue premiado por ganar dos partidos seguidos.