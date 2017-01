Una de idas...

La historia de Quintanilla no es nueva. El Almería ficha a un futbolista que juega poco y termina recalando en un rival directo. Ha pasado en ocasiones anteriores. Y luego resulta que salva al equipo al que se va, caso de Cristian Herrera tras marcharse al Girona. Lo mismo pasó con Hadzic al Elche y una ristra de futbolistas que llega hasta el mismo entrenador rojiblanco, Fernando Soriano. El Almería no le planteó a tiempo la oferta de renovación y acabó jugando en el Osasuna, rival de los rojiblancos en Primera División. Un centro suyo acabó con gol en el estadio Mediterráneo. Al año siguiente, el ahora técnico rojiblanco regresó a Almería. La secretaría técnica del Almería lleva dando palos de ciego muchos años. El Almería sufre condenadamente temporada tras temporada para lograr la permanencia. Lleva tres años consecutivos coqueteando con el descenso y, cuando eso suceda, igual cuesta ver más al equipo en la Liga de Fútbol Profesional. No hay dinero. Es más que evidente; y Alfonso García tampoco quiere gastarse más. El Almería vivió cuatro años históricos en Primera División y ya, quizás, con eso hay suficiente. Porque, de veras, desde hace algún tiempo no se desprende motivación alguna por revivir nada de lo que entonces sucedió. Aquellas tardes de fútbol en las que el Almería era un equipo que mandaba en Segunda División y se defendía como gato panza arriba en la Liga de las Estrellas. Pero claro, eran otros tiempos. Había dinero para fichar a Negredo o Piatti y para pagar la ficha de Felipe Melo. Hay quien pensará que estoy desprestigiando a la plantilla actual. No, para nada. Ahora se ficha lo que se quiere o se puede. Quien ficha es el club y quien se deja fichar es el jugador, que, lógicamente, busca un contrato y una carrera profesional. Simplemente, lo que no se entiende es que haya que rectificar la planificación prestando jugadores a rivales directos. No es una estrategia muy común. Por muy poco que haya jugado Quintanilla, sigue siendo un futbolista por el que el Almería se interesó para completar su plantilla de cara a hacer un buen papel en la categoría. Tampoco lo hemos visto demasiado, así que opinar sobre su futuro rendimiento me parece ostentoso.