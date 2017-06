Quien fuera un ídolo

Hablar de Rafa Nadal y de Pep Guardiola suena a broma de mal gusto, es comparar la sensatez con la insesatez, a uno de los mejores deportistas de todos los tiempos en España con un juglar que recita el falso y manío España nos roba. Pero mira por dónde, escogieron el mismo y casi la misma hora para hacer saltar la noticia. Mientras toda España, incluida la Cataluña sensata, alababa la proeza del tenista de Manacor, Guardiola se puso a insultar y a menospreciar precisamente a esos ciudadanos que no comparten el pensamiento único que el exjugador quiere instaurar en su comunidad autónoma.

La sarta estupideces que dijo por la boca ya la conocen de sobra, son los embustes y las mentiras de siempre, ahora ampliadas con insultos y descalificaciones. ¿Será que piensa Guardiola que Cataluña de quien quiere independizarse es de Qatar? Ah no, es que en el estado del Golfo Pérsico son hombres de paz, como Otegi, y por eso Pep los alabó en su momento y fue su embajador. Allí no se atrevía a hablar de represión ni pedía ayuda a la comunidad internacional, qué hipócrita. Sinceramente Pep, te creía mucho más inteligente, tu fútbol era bastante más racional y decente que tus palabras. Con tu juego, te ganaste el cariño y la admiración de muchos aficionados, como yo, con aquel oro olímpico de Barcelona'92, unos Juegos que supongo sabrás que fueron sufragados por el estado policial del que quieres salirte. Imagino que devolverás la medalla porque nada tiene que unirte a la tiranía hispana. Después de aprovecharte del fútbol nacional tanto como jugador como entrenador, ahora echas las cosas en cara, eso sólo lo hacen las malas personas. Tienes derecho a pensar lo que te venga en gana, como si quieres que Sampedor sea un condado y tu un virrey de los paisos, y lo haces en España, país al que tanto odias ahora que no cobras de él, porque hay libertad.