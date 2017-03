Escuchar a un futbolista como Nano, veterano donde los haya, ensalzar la palabra "intensidad" viene a demostrar que, en el deporte, aunque sea recurrir a un tópico, se juega como se entrena y en la UDA, a raíz de las declaraciones de un integrante del vestuario, no se estaba haciendo de la manera correcta. No quería cuestionar la forma de trabajar de otros entrenadores, de hecho, no lo hizo, pero sus palabras también confirman que no solo depende de las órdenes de una persona, sino que la confianza colectiva que reciba el que tiene que tomar las decisiones tiene un papel esencial. A una semana de que las páginas de este diario se inunden de artículos relacionados con el mundo de la Semana Santa, en el conjunto rojiblanco se sigue trabajando, tras la primera victoria de Ramis, el nuevo capataz del paso, para que su estación de penitencia acabe dando los frutos de la permanencia en la Liga 1|2|3. De la misma forma que ocurre en las cofradías, las decisiones del presidente de un club, lo que podemos considerar como el Hermano Mayor, pueden hacer que una plantilla completa pierda la confianza en un proyecto, en sus posibilidades y, en definitiva, acabar errando en cada uno de los pasos que se den por el césped. En el Almería ocurrió esto y la cuadrilla dejó de creer en su capataz y no quedó más remedio que sustituirlo por otro. Ahora, mientras Nano destacaba la nueva forma de trabajo, esos mismos costaleros, que continúan en su hermandad rojiblanca llenando de fe las gradas del Estadio de los Juegos Mediterráneos, son conscientes de que el final de la competición está cerca y que las cuentas vuelven a salir si se sigue el mismo camino. Los aficionados, que lo veían todo muy negro, vuelven a ver la salida del sol y que su esperanza de salvación anda cerca. No era cuestión de falta de intensidad; era cuestión de que ahora todos quieren ir en la misma dirección y escuchar al que grita ¡todos por igual, valientes! Así es como se hace hermandad.