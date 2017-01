Lo llaman envergadura

Almería, 19 de enero de 2016. Estimado Piñeiro, desde la reunión posterior al partido contra el Getafe en casa, cuando parecía que Soriano se quedaba sin escapatoria, el mantra más repetido por el presidente es que el equipo necesita envergadura. Curiosamente a la jornada siguiente el técnico maño sacaba del once a Morcillo, uno de los de mayor talla atrás, por Trujillo, que no destaca precisamente por su altura. Y en efecto el gol de Máyor vino por ahí. Cada día entiendo menos de fútbol y mira que tengo las pupilas fundidas de ver partidos. Yo siempre creí que lo verdaderamente importante era tener calidad porque al fútbol principalmente se juega por abajo, con los pies, para todo lo demás está el baloncesto. Lo de no encajar tantos goles a balón parado se solucionaría con prestar mayor atención a la marca, estar concentrados y trabajar bloqueos en el área para que no llegue el contrario. Espero que la envergadura procure la cura, porque Soriano está agotando el 'bonus track'.