El hasta luego de Antonio Zamora

El domingo pasado colgó las botas, por un cúmulo de motivos laborales y personales, uno de esos jugadores que dejan un vacío enorme en un vestuario, en este caso en el de Estudiantes de Almería. No fue una despedida multitudinaria en un gran estadio, pero estuvo cargada de una emotividad envidiable. Y es que no era para menos. Antonio Zamora Maraver decía adiós a este deporte sobre el césped de un humilde feudo del Bajo Andarax, el de Pechina, en la intimidad, rodeado por sus compañeros de siempre, por sus amigos, junto a los que formó una auténtica familia que hizo historia en el ámbito universitario y que rozó la gloria continental en julio de 2013. Fue en ese Campeonato Europeo Universitario, disputado en esta tierra, donde pude corroborar, partido tras partido que disputaba el combinado de la UAL, que Zamora tenía, y tiene, alma de guerrero. Jamás había visto a nadie dejarse la piel por un escudo como él lo hizo, a pesar de que los contrarios le dieron golpes, día tras día, hasta en el carnet de identidad. Parecía uno de esos jugadores de principios del siglo XX llenos de heridas y vendados por todas partes que, a pesar de las molestias y de haber tocado el suelo en varias ocasiones, ahí seguían, levantándose y aguantando codazos, empujones, duras entradas... No había quien pudiese con Zamora, un Aquíles sin punto débil cuando está en un terreno de juego. Lleva en sus genes la casta que caracteriza a la cantera del Pavía, club en el que dejó huella, al igual que en Adra, Carboneras y en Roquetas, donde disfrutó de un corto pero intenso romance con la Segunda B antes de enrolarse en las filas del ya desaparecido conjunto federado del UAL. Su liderazgo se echará de menos, aunque puede que este adiós obligado sea más bien un hasta luego y le volvamos a ver inmerso en duras batallas por ganar el esférico. Pase lo que pase, en unos años podré decir con orgullo, a los futuros becarios de periodismo que pasen por esta sección, que yo escribí en los tiempos de Antonio Zamora.