Lllegó el mes. Llegó la semana. Y llegó el día. Hoy, sí hoy, da comienzo la competición de las competiciones. Baloncestísticamente hablando, eso sí. La Copa del Rey entra de lleno en el calendario, cuando no muchos están en su mejor momento. Aunque esa es la magia de la Copa. Puede ser la mejor medicina o la peor embestida. Pocos equipos encuentran término medio en este evento. A las siete de la tarde no habrá tiempo para mirar hacia detrás y cada equipo pasará su particular examen en una ciudad con mística. El Real Madrid tendrá la oportunidad de seguir coleccionando entorchados en sus vitrinas. Sucede que, dejando a un lado la derrota en la Costa del Sol, aparece como el gran favorito. El Barcelona de Bartzokas podrá redimirse de una temporada con pronunciados dientes de sierra. Conviene no subestimar el carácter de un campeón, por muy en horas bajas que esté. De lo contrario, temblarán los cimientos en Can Barça. Y estamos en febrero… Ilusión por hacer algo bonito tendrá Baskonia. Un contexto pluscuamperfecto para dar la alegría de las alegrías a los suyos. Valencia, Unicaja y Herbalife deberán demostrar que son más alternativa de lo que dicen los pronósticos. No hay mejor lugar para hablar que la pista. Los canarios ya soñaron hace doce meses en La Coruña… Iberostar Tenerife y Morabanc Andorra, los grandes outsiders, lucharán por ganarse un pedacito de protagonismo en un torneo sin igual. Serán cuatro días de adrenalina. Cuatro jornadas que bien recomiendo vivir desde las dos trincheras. Como periodista, en nuestro caso, y como aficionado. Una atmósfera donde se respira baloncesto durante 96 horas. El domingo entrada ya la noche habrá un equipo bañado en confeti y adornado con sonrisas, pero también miles de anécdotas que contar. Situaciones que ya no olvidarán en años, quizá en su vida. Viví la de Málaga hace tres años y aún recuerdo lo vivido como si fuese ayer… La magia de la Copa.