Algo entre manos

Almería, 6 de abril de 2016. Estimado Piñeiro, como periodista es una suerte contar con un presidente como Alfonso García, ya que informativamente cada vez que se pone delante de los micrófonos pare titulares por doquier. Desde que mucho antes del estallido de la crisis anunciara aquel megalómano proyecto de Ciudad Deportiva en el Juan Rojas de 80 millones de euros de coste, he de admitir que pongo en cuarentena muchas de sus declaraciones. Ayer se descolgó con un sorpresivo y misterioso anuncio de un proyecto que tiene entre manos y, de rebote, según lo planteó, podría beneficiar al club. Desconozco a qué sector se refiere porque del inmobiliario salió escaldado en varias intentonas. Hace unos meses una persona que conoce bien el club ya me anticipó que si se lograba la salvación, se avecinaba algo interesante. A mí, que para esto me considero empírico, me da miedo que se hable de esos proyectos estando aún en descenso...