2017, a mantener el buen nivel de las cotizaciones

Lo primero es felicitar el año 2017, con optimismo y alegría para que el comienzo sea bueno para todas y para todos.

Para mí el año comienza con 71 años cumplidos.

En esta fecha en las que nos encontramos, los precios hortofrutícolas son de gran interés en todos nuestros frutos, pensando en uno de los que más precio se está pagando es el calabacín que está llegando a estar por encima de los 3,50 euros el kilo; es verdad que se ha perdido gran cantidad de la cosecha de este producto por culpa de un virus que según los profesionales ha hecho perder un 30% de lo plantado.

También Marruecos ha perdido gran cantidad de su producto a causa de los virus tanto de calabacín como también del tomate; también en Italia se ha perdido gran cantidad del producto por culpa de las heladas y por esto mismo han subido los precios, por la falta de producto los mercados; por eso hay un refrán en el mundo agrícola que dice: en agricultura, kilómetro no es holgura.

Creo que estos precios en algunos de nuestros productos en esta campaña son de gran altura; lo bueno sería que durante todo el año los precios sean razonables para que la agricultura siga su ritmo de crecimiento y mantenimiento, y no existan bajos precios de manera que sea más rentable tirarlos que venderlos, por eso muchas veces no es bueno ni tanto ni tampoco, lo importante es que este año Almería no venga ningún mal año climatológico ni de virus destructivos.

Lo que sí vamos a pedir al Gobierno es que solucione el tema de aguas que es un problema tan grande el cual ya tenía que estar solucionado desde hace bastantes años, por eso a esa asociación o círculo por el agua, espero que sea una realidad de empuje para que de una vez por todas este problema se le dé la solución que tantísima falta le hace a Almería, porque sin esta solución nos encontramos con un gran problema de retroceso agrícola el cual no podemos permitir de ninguna manera estemos trabajando o no en este sector, el cual sigue siendo el más grande a todos los niveles.

En este círculo del agua que es como se llama, hay muchísimas personas con grandes conocimientos del tema como son agricultores, sindicatos agrícolas, universidades, empresarios, etc...

Desde la Almería agrícola pedimos toda la fuerza que creo que este círculo del agua sabrá ponerle toda la fuerza necesaria.

También creemos que si es necesaria la fuerza del pueblo para ir cogidos de la mano y vayamos todos al unísono a pedirle al gobierno que solución este bien tan grande que es el agua para esta nuestra provincia y para que de una vez por todas se acuerden de que Almería existe y que Almería es importante y no nos olviden porque creo que somos merecedores de su máxima atención.

Repetimos y exigimos que pongan la vista en el tren de alta velocidad, en el agua, en las desaladoras y otras tantas cosas más tan necesarias para nuestra tierra.

Nos quedamos así por hoy y no pedimos más porque el almeriense es muy buena gente y pacífico, pero que tampoco jueguen con el pan de miles y miles de personas que dependen de todo esto.

Salud y suerte.