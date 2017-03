La mantequilla no es de Almería

Murphy lleva algunas temporadas vestido de la UD Almería. Si nos centramos en su frase "si algo puede salir mal, saldrá mal", las últimas decisiones de los rojiblancos no hacen nada más que alimentar el pesimismo que se instauró en el Mediterráneo y que no tiene ganas de marcharse. Era un curso para pulir los errores de la anterior, pero la cosa va a peor. La contratación del entrenador ha seguido los mismos derroteros decadentes habituales. En primer lugar, mientras todo el peso de unos sentimientos caía en un hombre de la casa, la idea era la de buscar a un técnico experimentado que no ha llegado, no llegará y no ha querido llegar. Desechada la idea de la veteranía, a la vez que ese hombre de casa devolvía la ilusión, ganaba por primera vez a domicilio y lograba seis puntos de cuatro posibles, era el momento de centrarse en el ímpetu y las ganas, lo que llevó a Raúl Lozano a decidirse por Luis Miguel Ramis para ocupar el cargo. ¿Qué le faltó a Fran para quedarse en la primera plantilla? Simplemente no ser del lugar. Sus ganas, aquellas que justifican la contratación del nuevo inquilino, eran evidentes, pues no se puede olvidar que como almeriense sufría la situación como un aficionado más. A la hora de la experiencia, con el palmarés de ambos en la mano, el trabajo de los dos se reduce a situaciones de cantera, pero hay una diferencia fundamental: la que defenderá Ramis ha sido mamada por Fran y no al revés. Poca prueba de confianza en un entrenador de futuro, como decía Lozano, es más evidente que dar las riendas de un equipo a la persona que recuperó la confianza en tan solo dos semanas. Su vida vuelve a la normalidad y la de Ramis, cuya suerte será la de los aficionados, empieza desde cero para lograr una permanencia muy complicada. Lo que está claro es que "la tostada siempre cae por el lado de la mantequilla" y, en esta ocasión, vuelve a caer a favor del que no sufre desde niño por la palabra Almería.