¿Quién es la marioneta?

Londres, 16 de febrero de 2017. Estimado Navarro, por más que me vienes advirtiendo desde hace tiempo de que tenemos Soriano para rato, no salgo de mi asombro ante la impunidad con la que sigue en la entidad, pese a ser el peor entrenador de la historia del Almería y pese a mantenerlo cómodamente instalado en descenso mientras que la permanencia se va encareciendo cada semana que pasa un poquito más. Existe la teoría de que Soriano mantiene su puesto porque hace lo que el presidente le dice en cuestiones de alineaciones, además de que el presidente no cree en los entrenadores y le da pereza gastar dinero en otro. Sin embargo, existe otra corriente de opinión que dice que Soriano tiene hechizado a Alfonso García desde que lo fichara hace una década… Yo, en realidad, ya no sé qué creer. Lo que tengo claro es que Soriano tendría difícil trabajar en cualquier otro club y tengo aún más claro que el presidente ya se habría cargado a su entrenador si en vez de Soriano se llamara de otra forma…