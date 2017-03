Tres marrones en uno

Londres, 16 de marzo de 2017. Estimado Navarro, Luis Miguel Ramis será el encargado de firmar el acta de defunción del Almería o de darle el alta en la categoría. Es un fichaje marrón de antemano, ya que no cumple con los requisitos esgrimidos por el presidente (experiencia, conocedor de la categoría y de la plantilla). A esto hay que unir el hecho de que, dado su perfil bajo, la afición no entiende que no se diera continuidad a Fran Fernández. Y por si fuera poco, si Ramis tiene ante sí una oportunidad para reivindicarse y demostrar que el Almería acierta con su fichaje, lo tiene que hacer lidiando con el bochornoso estado de forma que tiene la plantilla, herencia de Soriano, que además de dejar hundido en la tabla al equipo, lo ha dejado hecho unos zorros en el apartado físico. Yo, del mismo modo que he escrito apoyando la continuidad de Fran, soy de los que ahora me postulo a muerte con el nuevo entrenador y le deseo la mejor de las suertes, sobre todo porque su suerte será la nuestra… PD: ¡Gracias Fran y suerte en el filial!