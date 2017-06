Un matrimonio fructífero

Qué poco nos han durado este año las Finales de la NBA. Conscientes del talento que había sobre la madera y con las expectativas creadas, la intención no era otra que perder horas de sueño durante siete noches. Solo han sido cinco y sabe a poco. Ha habido un equipo que no se cansa de romper moldes y que ha escrito un nuevo hito en los anales de la historia. Ni el mismísimo LeBron, multiplicándose por varios en cada velada, ha podido quedarse en pie ante tal trituradora. Un equipo, con Kerr por fin a las órdenes, que ha ejecutado un baloncesto inimaginable. La proeza de los Warriors es tal en los últimos tres años que algunos los igualan con los históricos Lakers, Celtics o Bulls del más grande. Se aguanten más o menos estas comparaciones, solo la construcción del debate habla de la obra de los de La Bahía. Este último anillo ha tenido un nombre propio. 344 días después de dejar su añorada Oklahoma, Kevin Wayne Durant abrazó su sueño. El que vio imposible saborear al lado del entonces inseparable Russell Westbrook. Por eso decidió subirse al barco ganador que entonces conducía Stephen Curry, pero que ahora lo hace él. Sus Finales han sido sencillamente sensacionales. Ese hambre competitiva le ha permitido levitar en cada choque cuando en frente tenía al mejor jugador del planeta. Un dato habla solo. Se ha quedado a un solo triple de ser el jugador con más puntos anotados siempre cuando los campeones de cada conferencia se baten en duelo. Ese glorioso honor aún lo ostenta un tal Allen Iverson. La adaptación al ecosistema Warriors ha rozado la excelencia. Brillante atrás con una defensa más que fiable, en el aro contrario ha sido una gota malaya. Reprochable o no, la experiencia demuestra que este matrimonio de conveniencia fue un acierto. Y que debe ser duradero. Durant tocó el cielo y lo hizo el mismo día y con idéntica edad que Jordan. ¿Puro azar?