La era de los mediocres

En una época con las redes sociales en plena ebullición y la prensa escrita en evidente peligro de extinción, muy alejada ya del cuarto poder que un día se le supuso, solo una mente mediocre es capaz de establecer el paralelismo de que los medios puedan orquestar una campaña de manipulación para facilitar la destitución de un técnico. Solo mentes retorcidas en defensa de intereses espurios, más preocupadas por cultivar su amistad personal con el profesional de turno que por mantener informados a sus oyentes, pueden poner en duda a través de una pregunta en sala de prensa la línea editorial de otro medio por el mero hecho de no ser coincidente con su pensamiento único (perro comiendo carne de perro). Un pensamiento lanzado como dogma a través de las ondas en la radio de todos los andaluces, la misma que cada contribuyente paga con sus impuestos, en la que el lema de la mujer del César debiera aplicarse con más pudor si cabe. En eso que ha dado en llamarse la posverdad, algunos ya empiezan a filtrar (intentando calar en el ideario colectivo) que la destitución de Soriano tuvo más que ver con un 'entorno hostil'. subiéndose a las tesis apuntadas por el técnico el día de su despedida, que a la frialdad objetiva de los números, indicadores infalibles de una deteriorada situación deportiva al no alcanzar siquiera el maño la media de un punto por partido. Eso, unido a la cerrazón por aferrarse al cargo, dio lugar al estallido social, teniendo un caldo de cultivo palmario en las redes sociales, herramienta incontrolable hoy para bien y para mal. Por eso no deja de sorprenderme que compañeros que no deberían escudarse en su falta de preparación académica ni concurrencia a oposición (hay periodistas sin título dignos de encomio) y que rozan el borderline cultural, se atrevan a lanzar mensajes dignos de estar a sueldo del club en lugar de a su medio. Yo a nadie le afearía que tras 30 años de carrera todavía se aturulle en antena cual párvulo el primer día de colegio.