Lo mejor del club

Lleva la UDA 16 partidos seguidos de visitante sin ganar, en concreto, cinco puntos de los últimos 48 posibles. Un triunfo en las últimas 40 salidas. Y el dato más grave: desde el último descenso, de las 65 jornadas en Segunda, 45 en descenso. Los números no mienten. Aunque la misma importancia que los guarismos tiene la falta de desilusión que desprende la entidad. Sin embargo, la afición apenas ha mostrado su descontento en el Mediterráneo en todo este tiempo. Entonces va el club y cuelga una nota en su majestuosa web haciendo un llamamiento a la hinchada para que ésta anime. "Es ahora, en los malos momentos, cuando tienen que estar unidos para intentar salir de esta situación", reza el texto. ¿Se imaginan a un padre aplaudiendo a su hijo cuando éste no suspende una vez, dos o tres veces, sino decenas y parece que no hace nada para cambiarlo? O eso se desprende en los últimos tres-cuatro años. Lo último, que el equipo se presentase ante el Oviedo sin el recambio de Dubarbier 43 días después de su marcha (eso sí, hay que aplaudir las llegadas de Borja y Álamo, mejorando lo que había). En el último párrafo de esa nota se recordaban los éxitos de antaño. ¿Se va a vivir siempre del pasado? Los seguidores no hacen eso. Ellos olvidaron los famosos 400 euros de los fondos, las numerosas entradas gratis aun pagando religiosamente su abono, los dardos del club ("y los que no fueron se lo perdieron"), incluso los de algunos jugadores callando bocas en redes sociales. Ellos (el conformismo, su único pecado) se recorren toda España para ver a su escudo. Ellos -y lo comprobé en el Trabajo de Fin de Grado que realicé sobre la hinchada de la UD y su tratamiento en prensa- suman cifras de abonados que más quisieran otros clubs en esta situación de apatía. Ellos, tras el peor curso de la historia, gritaron en Córdoba "que bote Alfonso". El mejor elemento del club está en todo su derecho de protestar.