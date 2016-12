Mis mejores deseos

Pues sí, ya se acaba 2016, ya estamos en Nochevieja y las uvas esperan para que las vayamos engullendo como buenamente podamos, entre risas y alguna que otra tos por el hueso que se cuela por donde no debe. Viví un año las campanadas en Madrid y es increíble la sensación que se experimenta en mitad de la Plaza Mayor, rodeada de personas que confían en que el año nuevo sea mejor que el que nos deja. Supongo que habrá miedo y desconfianza en todos los lugares del mundo donde haya una gran congregación de personas al ver cómo algunos desalmados falsean la religión. Ojalá se acabara todo mañana, es el deseo de todos que el mundo sea un poco más humano en 2017. Hay muchos problemas más allá de que el Almería no sea capaz de lograr ni un mísero empate fuera de casa. No tengo demasiada confianza en el ser humano, aunque supongo que cuando nos veamos con el agua al cuello, reaccionaremos. Cinco años estuve en Madrid y nunca ocurrió lo de estas últimas semanas con el tema de la contaminación. Nos estamos cargando el mundo a pasos agigantados y no hay quien le ponga freno. Y ahora que está Trump en el poder, veo más complicada la cosa. En fin, que estas líneas no son para enumerar problemas, sino para desearles a todos que la el regreso a enero sea tan bueno como hace 12 meses o si les fue malo, espero que todo vaya mucho mejor. En una semana llegará mi día favorito del año: el día de los Reyes Magos. Abriremos los regalos con sorpresa, gozo y alegría. Comeremos el roscón de Reyes y luego, gracias a unos fenómenos que no saben cómo hacerlo para fastidiarle más aún la vida a los demás, nos iremos a las tres de la tarde al Estadio de los Juegos Mediterráneos para sufrir de nuevo y desperdiciar unas horas que siempre hermosas con la familia. En fin, a ellos también les deseo una gran entrada en el 2017 de nuestra era.