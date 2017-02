Con seis meses de retraso

Alfonso García no se lo ha pensado dos veces en esta ocasión. Debería haberlo hecho un minuto después de que el árbitro pitara el final en Córdoba la temporada pasada. Hablo de limpiar el vestuario. La temporada que hizo el equipo no era como para premiar a la gran mayoría de jugadores, y ahí están los resultados. Cuántas veces dijo Alfonso antes de que acabar la liga que tomaría medidas, pero no fue así. Es más, las salidas de jugadores como Michel o Saveljich, debilitaron aún más a un equipo que ya de por sí se vio que no daba para más y los sustitutos que llegaron no mejoraron lo que había. Han tenido que pasar seis meses para que Alfonso hiciera lo que tenía que haber hecho en junio y tratar de poner en manos de Soriano una serie de jugadores que sean capaces de competir, de pelear un partido y, lo más importante, sacar al equipo de la agonía. Esperemos que no sea demasiado tarde, ya que han pasado 23 jornadas con más pena que gloria, habiendo ganado solo seis partidos. Benditos 24 puntos que tiene en la tabla, que buenos son, para pelear desde ya por no perder la categoría. Habrá que dejar aparcado el discurso fácil por parte del vestuario, el de los huevos, del que ya la gente está cansada, y ser conscientes de la realidad, de esa realidad que a más de uno le quita el sueño y que le mantiene al borde del infarto. No vale aquello de que queda mucha liga. Mentira. Había más Liga en agosto. Ahora solo quedan 18 jornadas y el vestuario ha desaprovechado 23, que se dice pronto. Ahora solo queda esperar que los jugadores que han llegado consigan hacer competitivo a este equipo, tanto en casa como lejos del Mediterráneo, y esperar que logren sumar los puntos suficientes como para seguir una temporada más en la Liga de Fútbol Profesional.