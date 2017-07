Pablo Caballero y Pervis Estupiñán fueron anunciados ayer. Dos fichajes que llegan en el marco de la austeridad y las vacas flacas en las que se mueve esta UD Almería pese a los interesantes ingresos que ha recibido ya no solo esta temporada, sino en las últimas. El día que nos den los terrenos para la ciudad deportiva, tendremos la mejor del mundo. Por dinero no va a ser. Porque una cosa está clara, la nueva comisión deportiva que lidera Corona, más que deportiva es una comisión económica. 1'5 kilos por Quique, 700.000 euros por Chuli, 300.000 por Iván, mÁs la anulación de la deuda por Fidel con el traspaso de Josema. El Almería ha ingresado un buen dinero este verano, pero hasta el momento no ha gastado un duro. René, Fernando, Fran Rodríguez, Mandi y Caballero llegan gratis. Rubén Alcaraz y Estupiñán, cedidos. Cualquiera diría que el club está de liquidación. El tema es que, según se mire, uno puede estar más contento o no con los fichajes. Claro que también dependerá de los jugadores que aún quedan por llegar. Los más escépticos dirán, no sin razón, que el club ha contratado a suplentes del Girona, Lugo, Zaragoza o UCAM. Y que Alfonso es un miserias. Los más optimistas dirán que los fichajes hasta la fecha vienen a mejorar la segunda unidad del equipo y que los importantes están por llegar. En este sentido, René y Fernando mejoran a Casto y Julián; Fran Rodríguez a Isidoro; Estupiñán a Dubarbier; Mandi a Vélez; Alcaraz a Azeez; y Caballero a Juanjo. Si esta fuera la explicación, y si aún quedaran por venir el relevo de Ximo, el de Borja, el de Puertas y el de Quique, todos fichajes de caché, más la continuidad de Kalu Uche, entonces estaría satisfecho. Dicho de otro modo, si lo que se ha firmado viene a mejorar la profundidad de la plantilla, bienvenidos sean. Pero si el club no sube el nivel en los que aún faltan por llegar, podemos pasarlo muy mal esta temporada. Yo, que tengo motivos de sobra para ser escéptico, quiero creer que lo mejor está aún por llegar…