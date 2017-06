La UD Almería anda inmersa, como todos los equipos, en configurar la plantilla para la temporada que viene. Y tanto el nuevo director deportivo, Corona, como Lozano y Ramis tienen la ardua tarea de dar con la tecla en cuanto a renovaciones y fichajes. Debido a la igualdad de la categoría y la malísima experiencia de las dos últimas temporadas, se antoja que las decisiones serán miradas con lupa. Otra de las máximas en los equipos que compiten en segunda es la de cambiar a casi toda la plantilla cada año. Esto tiene pinta de que también va a producirse esta temporada en el Almería. Y quizás es cuestión favorable en el caso rojiblanco, ya que hay muy pocos futbolistas que hayan dado un rendimiento notable y más determinante aún puede ser que Ramis busque futbolistas más acordes con su estilo de juego. Un ejemplo del giro que quieren dar a la plantilla es uno de los nombres que hace unos días se especulaban en este mismo diario: Aleix Febas. Un futbolista con una calidad desmesurada que daría otro carácter al juego rojiblanco. Hace varias temporadas que Corona se sentía muy solo en la creación, eso cuando estaba el talaverano en condiciones de jugar, imagínense la cantidad de partidos que se han disputado sin un futbolista en el centro del campo capaz de ordenar y dar sentido al balón. Ese es el tipo de jugadores que tienen que recalar en Almería para que la afición empiece a ilusionarse con lo que está por venir y dejen de pensar en las dos últimas desastrosas temporadas. Por cierto, que aún no me he pronunciado al respecto, me parece acertadísima la renovación de Ramis. No fue fácil lograr la permanencia, y estoy convencido que partiendo desde cero el rendimiento será mayor. Ahora toca sentar las bases para dibujar un estilo de juego del que se carece a día de hoy. Es el momento de acertar. Decidir quién se queda y quién se va, hay un largo verano por delante para confeccionar la plantilla de tal forma que no haya que sufrir hasta la última jornada.