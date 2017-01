Un monumento al paisanaje

Hoy en día es raro ver, incluso en las categorías inferiores, a un equipo sobre el terreno de juego plagado de jugadores nacidos en la tierra del escudo al que defienden. Es cierto que hay casos únicos, como el del Athletic Club de Bilbao, pero es muy extraño que una categoría como la Segunda B nos suene hasta raro escuchar que un CD El Ejido-San Fernando, con un resultado de 4-0, todos los goles locales tuvieron firma almeriense. ¿Desde hace cuanto tiempo no se daba la circunstancia en la categoría de bronce, con un equipo almeriense como protagonista, que cuatro jugadores de la provincia viesen portería? Supongo que no habrá ocurrido en muchas ocasiones no porque los futbolistas de la casa tuviesen poco olfato goleador, sino porque simplemente era difícil ver a más de tres de la tierra sobre el terreno de juego a la vez. Nada menos que seis de los titulares en el once de González frente al conjunto isleño eran de Almería, pero terminaron siendo nueve, ya que los tres cambios que entraron también eran almerienses. Fran Oller, Dani Cara, David Fernández y Javilillo fueron los goleadores. Ahora muchos dirán que esta situación es fruto del bajo presupuesto que tiene el club del Poniente, que no puede permitirse fichar a jugadores de fuera. Y en parte es así, no hay ni un céntimo, pero no es nada justo encumbrar siempre al foráneo y menospreciar al de casa. Aquí hay jugadores con muchísima calidad, aunque no tengan acento sevillano o madrileño. De hecho, anda que no le vendrían bien ahora mismo a muchos otros equipos jugadores criados en su cantera que tenga el mismo alma que tienen Javilillo, Cara, Fernández u Oller con el cuadro celeste. Y es que al final, al que más le duele la situación de un equipo, por norma general, es al que se siente identificado con su escudo, con sus colores o con su tierra. Para evitar polémicas, no quiero decir que todo se solucione por tener a gente de la casa, pero sin duda ayuda a mantener una identidad que otorga la garra que otros muchos han perdido.