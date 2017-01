Dos mundos muy distintos

Aunque para muchos puedan parecer clubes similares, sobre todo por su forma de fomentar la cantera, de apostar por la gente de la casa, y quizás por alguna que otra etiqueta política, lo cierto es que el FC Barcelona y el Athletic, que juegan hoy la vuelta de su compromiso de Copa del Rey, son entidades totalmente antagónicas. Ambos equipos militan en la misma competición, son parte del mismo sistema del fútbol actual, pero de puertas hacia adentro las diferencias son abismales. La que más salta a la vista es la filosofía centenaria del cuadro vasco, que es un caso prácticamente único en la elite. Desde que se fundó en 1898 mantiene su alma romántica de tener en su plantilla a jugadores nacidos en Euskadi, Navarra y las provincias del denominado País Vasco Francés, aunque también pueden jugar en el Athletic futbolistas criados en su cantera, sean de donde sean, como ocurrió con su actual entrenador, Ernesto Valverde, natural de Ciudad Real, o con Fernando Llorente (La Rioja), entre muchos otros. Lo que está claro es que jamás se verá vestir la elástica rojiblanca a un brasileño, un argentino o un holandés (a no ser que sea descendiente de vascos). Y eso que ha habido temporadas en las que ha pasado por muchos problemas, llegando a rozar el descenso, pero nunca ha cambiado su filosofía, esa que luce orgulloso. Ya lo decía José Ángel Iribar: "En el Athletic los títulos son secundarios". Es la gran diferencia con los azulgranas, cuya mentalidad es más ambiciosa. Aspiran a todo y por ello ojean cada año el mercado mundial para hacer un equipo de garantías que les haga ganar lo máximo posible. Algo legítimo, sin duda, pero que carece de valor para los que aún creemos que otro mundillo del balompié es posible. Les une la marcada representación de un pueblo en particular, pero son los vascos los que dan más oportunidades a sus paisanos, los que hacen un homenaje al amor propio. Quizás no ganen una Champions, pero en coraje pocos les igualan. Hoy vuelven a verse las caras dos mundo muy distintos. El reducto del romanticismo y de lo añejo, frente a la vanguardia de los quilates.