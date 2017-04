Disculpa que hasta el mismo momento de tu alumbramiento no hayas tenido nombre. Primero quería sentirte, palparte, besarte. Para mi, que crecí rodeado de hermanos, ahora todo es nuevo y cobra una dimensión distinta, desconocida. Una niña entra en casa y ni siquiera sé cómo voy a abrazarte para no dañar ese delicado cristal de Bohemia. Por suerte tu madre y hermano me han enseñado a cambiar las prioridades vitales, esas que durante una gran época de mi vida giraron solo en torno al fútbol. No exagero un ápice cuando lo afirmo porque no solo los futbolistas nacieron por y para ese deporte que algunos veneramos hasta el paroxismo. Como en tantas otras de sus afirmaciones, Valdano tenía razón: el fútbol es lo más importante entre las cosas menos importantes. Disculpa haber estado trabajando hasta el mismo día de tu advenimiento, pero me ocuparé de que comprendas la importancia de ser serio y coherente con la profesión que elijas el día de mañana para labrar tu propio camino. Te has hecho de rogar para llegar a nuestras vidas en esta primavera de abril y espero que vengas de forma arrebatadora, estamos preparados para las noches en vela. Algo más que un pan traes bajo el brazo cuando hasta los políticos se pusieron de acuerdo para poder disfrutarte sin cortapisas durante el primer mes de tu existencia. Dejo al Almería en puertas de salir del atolladero y espero que a mi regreso la permanencia pase de anhelo a realidad para poder llevarte en años venideros junto a tu hermano mayor a las gradas del Mediterráneo y allí conocer la pasión que tu padre transformó en su quehacer diario. Te imagino dulce como un algodón de azúcar y salada como el mar. Disculpa mi tardanza en ponerte nombre, pero Nerea u Olympia, ya por siempre serás la niña de mis ojos. Y usted, lector, disculpe la licencia.