Uno se piensa que a estas alturas, que hace un millón de años que no agrego a nadie al Facebook, no va a ampliar su círculo de amistades. Pero a lo largo de los últimos doce meses, de pronto te das cuenta de que de nada sirve ya hablar en clave, porque mi nueva amiguita se entera ya de todo. Ya estaba ahí, claro, pero ha sido en este último año cuando hemos entablado una relación casi de tú a tú. Es divertida, lista y tiene buen corazón. ¿Cómo no querer estar con alguien así todo el rato? Simplemente cualquier cosa que hacemos acaba siendo especial. Me gusta contarle todo y que me cuente sus historias, porque todo lo suyo me interesa. Aunque nos enfademos o discutamos, algo que hacemos mucho, le perdonaría cualquier cosa. Pero a pesar de todas sus muchas virtudes, quizás lo que más quiero agradecerle es el hacerme sentir de nuevo cada día la alegría de ser niño. Gracias y muchas felicidades.